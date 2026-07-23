Bhagalpur News: बांका : मजदूरी मांगने पर दो सगे भाइयों से मारपीट, चार लोग घायल
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। शंभूगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।शंभूगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में बुधवार की रात मजदूरी का पैसा मांगना दो सगे भाइयों को महंगा पड़ गया। आरोप है कि मजदूरी मांगने पर विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्षों के कुल चार लोग घायल हो गए। परिजनों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है।
पुलिस ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांव में घटना के बाद कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बनी रही, हालांकि बाद में माहौल सामान्य हो गया।
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