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Bhagalpur News: पिंक बस से कार में लगी खरोंच, हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में मनाली चौक पर पिंक बस और कार के बीच हल्की खरोंच को लेकर विवाद हुआ। कार सवार ने जमकर बवाल काटा, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से मामला सुलझा लिया गया।

Bhagalpur News: पिंक बस से कार में लगी खरोंच, हंगामा

Bhagalpur News: भागलपुर। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मनाली चौक पर पिंक बस से एक कार में हल्की सी खरोंच लगने पर कार सवार ने जमकर बवाल काटा। दरअसल, पिंक बस और कार दोनों तिलकामांझी की तरफ से ही मनाली चौक की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में पिंक बस से हल्की खरोंच कार में लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों की पहल पर कार चालक को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया गया।

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