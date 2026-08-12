Bhagalpur News: मवेशी के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, पांच लोग घायल
Bhagalpur News: नवगछिया के शंकरपुर गांव में जानवर चराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिससे जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। परबत्ता थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में मंगलवार को जानवर चराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी-भाला से जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों से कुल पांच लोग घायल हो गए।
घायलों की जानकारी
घायलों में एक पक्ष के रुदल यादव (30 वर्ष), पिता बिंदेश्वरी यादव, पिंटू यादव (22 वर्ष) पिता बिंदेश्वरी यादव और जागो देवी, पति बिंदेश्वरी यादव, सभी शंकरपुर गांव के निवासी हैं। वहीं दूसरे पक्ष से अंग्रेज कुमार (26 वर्ष), पिता दिलीप यादव और रितेश कुमार (27 वर्ष) पिता दिलीप यादव, दोनों शंकरपुर गांव निवासी घायल हुए हैं।
विवाद का कारण
बताया जा रहा है कि गांव में जानवर चराने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। कुछ ही देर में दोनों ओर से लाठी-भाला चलने लगा, जिसमें पांच लोग घायल हो गए।
घायलों का उपचार
घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया लाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। घटना की सूचना पर परबत्ता थाना पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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