Bhagalpur News: बिजली बिल वसूली को लेकर विवाद, मारपीट में काउंटर केस दर्ज
Bhagalpur News: बांका के चान्दन थाना क्षेत्र में बिजली बिल की बकाया राशि को लेकर दुकानदारों और बिजली विभाग के कर्मियों के बीच विवाद हो गया। विवाद में गाली-गलौज और मारपीट हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया और काउंटर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। चान्दन थाना क्षेत्र के कच्ची कांवरिया पथ स्थित गोड़ियारी के समीप बिजली बिल की बकाया राशि को लेकर देर रात विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग के कर्मी बकाया बिल की वसूली के लिए दुकानों पर पहुंचे। दुकानदारों ने दो-तीन दिनों के भीतर राशि जमा करने की बात कही, लेकिन इस दौरान एक बिजली मिस्त्री ने संबंधित दुकान का बिजली कनेक्शन काट दिया। इससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई। घटना की सूचना पर चान्दन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया।
मामले में दोनों पक्षों ने थाना में लिखित आवेदन देकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन पर काउंटर केस दर्ज कर लिया है तथा पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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