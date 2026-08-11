Bhagalpur News: पुत्री ने पिता सहित चार लोगों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी
Bhagalpur News: शाहकुंड के ओड़ाचक गांव में एक पारिवारिक विवाद के चलते श्वेता कुमारी ने अपने पिता और चार अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि मनोहर यादव समेत चार लोग इस मामले में आरोपी हैं। जांच जारी है।
Bhagalpur News: शाहकुंड। सजौर थाना क्षेत्र के ओड़ाचक गांव में आपसी विवाद में मारपीट को लेकर पुत्री श्वेता कुमारी ने अपने पिता सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि मामले को लेकर मनोहर यादव सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें