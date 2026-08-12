Bhagalpur News: आपसी विवाद में मारपीट, प्राथमिकी दर्ज
Bhagalpur News: गोराडीह गांव में आपसी विवाद को लेकर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। निर्मला देवी ने बताया कि नकुल, कार्तिक, पिंकी, मिथुन और विजय ने योजनाबद्ध तरीके से विवाद शुरू किया। मारपीट में दो लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है।
Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। थाना क्षेत्र के गोराडीह गांव में आपसी विवाद में मारपीट को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिसमें पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। निर्मला देवी ने पुलिस को बताया कि हमलोग अपने घर के पास थे, तभी बगल के नकुल दास, कार्तिक दास, पिंकी देवी, मिथुन दास और विजय दास ने पहले से सोची समझी योजना तरीके से विवाद शुरू किया। फिर कहासुनी के बाद मारपीट करने लगे। जिसमें दो लोग घायल हो गए। थानाध्यक्ष दीपक पासवान ने बताया कि दोनों आपस में गोतिया हैं। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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