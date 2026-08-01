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Bhagalpur News: बच्चे बच्चे की लड़ाई में मारपीट कर जख्मी कर दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: मेहरपुर में बच्चों के बीच विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। इस दौरान किशोर मो. नवी और उसकी मां नाजों घायल हो गए। दोनों को तत्काल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है।

Bhagalpur News: बच्चे बच्चे की लड़ाई में मारपीट कर जख्मी कर दिया

Bhagalpur News: पीरपैंती निज प्रतिनिधि प्रखंड के मेहरपुर में बच्चे बच्चे में हुए विवाद में बड़ों के बीच मारपीट में एक किशोर मो. नवी, उसकी मां नाजों घायल हो गई। दोनों को तत्काल इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उन दोनों का इलाज किया जा रहा है।

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