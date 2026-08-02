Bhagalpur News: हड़ताल के लिए उकसाने पर निगम के दो कर्मियों को नोटिस, वेतन पर रोक
Bhagalpur News: निर्धारित समय पर जवाब नहीं मिला तो की जाएगी कार्रवाई भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। सफाई व्यवस्था बाधित करने और कर्मचारियों को काम बंद कर हड़ताल के लिए उकसाने के आरोप में दोनों कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही जवाब आने तक उनके वेतन भुगतान पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जन्म एवं मृत्यु शाखा के प्रभारी विकास हरि और जोनल प्रभारी मनोज चौधरी को सोमवार तक अपना लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश के मुताबिक, शनिवार को दोनों कर्मियों ने तातारपुर गोदाम सहित विभिन्न स्थलों पर जाकर सफाई कर्मचारियों को काम बंद करने के लिए प्रेरित किया। इस कारण पूरे शहर में कचरा उठाव और सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर जवाब नहीं मिला या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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