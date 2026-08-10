Bhagalpur News: लखीसराय: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1.05 लाख लाभुकों के खाते में पहुंची 12 करोड़ की राशि, डीएम ने साइबर ठगी

Bhagalpur News: लखीसराय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.05 लाख लाभुकों के बैंक खातों में लगभग 12 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया। प्रत्येक लाभुक को ₹1100 की पेंशन दी गई है। जिलाधिकारी ने साइबर अपराध से बचाव और पेंशन की राशि के महत्व पर जागरूक किया।

Bhagalpur News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के करीब 1.05 लाख लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 12 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। प्रत्येक लाभुक के खाते में ₹1100 पेंशन राशि भेजी गई। इस अवसर पर सोमवार को लखीसराय समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि के महत्व और साइबर अपराध से बचाव को लेकर जागरूक किया।

पेंशन का महत्व जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक सहारे का महत्वपूर्ण माध्यम है। परिवार में जब वृद्ध, दिव्यांग या विधवा व्यक्ति के लिए नियमित आय का कोई अन्य साधन नहीं होता है, तब सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन उनके जीवनयापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार ने समय के साथ पेंशन की राशि में वृद्धि की है और अब लाभुकों को नियमित रूप से ₹1100 प्रतिमाह की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

पारदर्शिता और सुरक्षा उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक माह निर्धारित समय पर पेंशन की राशि लाभुकों के बैंक खाते में पहुंचाई जाए, ताकि उन्हें राशि प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय या व्यक्ति के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में राशि भेजे जाने से पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है। जिलाधिकारी ने लाभुकों से अपील की कि पेंशन की राशि का उपयोग अपने भोजन, दवा, इलाज और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए करें। यह राशि विशेष रूप से लाभुकों की सामाजिक सुरक्षा और जीवनयापन के लिए है। उन्होंने राशि को सुरक्षित रखने तथा अनावश्यक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देने से बचने की सलाह दी।

साइबर अपराध से बचाव कार्यक्रम में जिले में संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना शामिल हैं। डीएम ने लाभुकों को साइबर ठगी से विशेष रूप से सावधान करते हुए कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाता, एटीएम, आधार, मोबाइल नंबर या ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करें। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी ओटीपी हासिल कर खाते से राशि दूसरे खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए बैंक या सरकार के नाम पर फोन करने वाले किसी व्यक्ति को भी ओटीपी नहीं दें। कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।