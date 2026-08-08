Bhagalpur News: सुपौल : पेपरलेस निबंधन सिस्टम लागू होते ही सूना पड़ा निबंधन कार्यालय

Bhagalpur News: त्रिवेणीगंज के अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू होने के बाद से जमीन खरीदार और विक्रेताओं में混乱 बढ़ गया है। पिछले छह दिनों में केवल एक रजिस्ट्री हुई है। लोग सही जानकारी के अभाव में रजिस्ट्री कराने से कतरा रहे हैं, जिससे आर्थिक और कानूनी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

Bhagalpur News: त्रिवेणीगंज (सुपौल) से मनोज रोशन की रिपोर्ट अमूमन जमीन खरीद -बिक्री करने वाले से गुलजार रहने वाले अवर निबन्धन कार्यालय की रौनक बिगत एक सप्ताह से गायब हो गई हैं। प्रायः हर दिन दिखने वाली गहमागहमी और खरीदार-बिक्रीकर्ताओं, शिनाख्त व गवाह की लंबी कतारें अचानक गायब हो चुकी हैं। अनुमंडल मुख्यालय स्थित अवर निबंधन कार्यालय में बीते तीन अगस्त से लागू हुई 'पेपरलेस निबंधन व्यवस्था' के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थिति यह है कि अधिकारी और कर्मचारी दिनभर काउंटरों पर बैठ रजिस्ट्री कराने वाले काबाट जोह कर वापस चले जा रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्री कराने के लिए पक्षकार कार्यालय नहीं पहुंच रहे है। कार्यालय सूत्रों के मुताबिक, पिछले छह दिनों के भीतर इस कार्यालय में मात्र एक ही रजिस्ट्री हुई है, जबकि इससे पहले यहाँ प्रतिदिन औसतन 60 से 70 दस्तावेजों का निबंधन हुआ करता था।

जागरूकता का अभाव और भारी असमंजस की स्थिति बीते तीन अगस्त से अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू होने से जमीन के खरीदार और विक्रेताओं के बीच भारी असमंजस की स्थिति बन गई है। सही जानकारी न होने के कारण लाखों रुपये लगाकर जमीन खरीदने वाले लोग फिलहाल निबंधन कराने से कन्नी काट रहे हैं। रजिस्ट्री कराने आये एमजी रोड निवासी मनीष चोखानी ने बताया कि रजिस्ट्री न हो पाने के कारण तय समय पर जमीन का हस्तांतरण अटक गया है, जिससे लोगों को आर्थिक और कानूनी दोनों तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग रोजाना कार्यालय का चक्कर लगाकर बिना काम कराए वापस लौटने को मजबूर हैं।

आधार से मोबाइल नंबर लिंक न होना बनी सबसे बड़ी रुकावट नये सिस्टम के तहत आधार प्रमाणीकरण और ओटीपी आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। कातिब संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद यादव एवं रामचंद्र पोदार के अनुसार, जमीन खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्षकारों का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना अति आवश्यक है। मोबाइल पर आने वाले ओटीपी से ही पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी होती है। जिन लोगों का मोबाइल नंबर आधार से टैग नहीं है, उनकी रजिस्ट्री नही हो रही है। ​इसके अलावा कातिबों का कहना है कि जमीन के खरीदार आमतौर पर जमीन के मालिकाना हक के रूप में दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी की मांग करते हैं, जबकि नयी व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। इसी वजह से पक्षकार निबंधन कार्यालय आने से कतरा रहे हैं।यह सिस्टम लागू होने के बाद कातिबों व आसपास के दुकानदारों का रोजगार भी ठप पड़ गया है।चूंकि लोग ही नही आ रहे हैं ,जो आ भी रहे हैं वापस लौट रहे हैं। कई कतिबो का कहना है कि नई पेपरलेस व्यवस्था से उनलोगों के समक्ष भुखमरी की नोबत आ गई हैं।

बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति, डिजिटल माध्यम से होगी पूरी प्रक्रिया विभागीय सूत्रों के अनुसार इस पारदर्शी प्रणाली के तहत आवेदन, दस्तावेज अपलोडिंग और स्टाम्प शुल्क की गणना सब कुछ डिजिटल माध्यम से की जा रही है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होते ही दस्तावेज़ की सुरक्षित पीडीएफ कॉपी क्रेता और विक्रेता के पंजीकृत मोबाइल पर भेज दी जाएगी। इससे आम लोगों को बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाने और बिचौलियों के चक्कर में फंसने से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी।

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पेपरलेस व्यबस्था को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी पेपरलेस निबंधन अत्यंत सुरक्षित और समय की बचत करने वाला तरीका है। यदि कोई पक्षकार मांग करता है, तो उन्हें डीड की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। -- आलोक रंजन, अवर निबंधन पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज