Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: शिव भक्ति के रंग में रंगा सांस्कृतिक मंच, झूमे कांवरिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: भागलपुर में रविवार को धांधी बेलारी महाशिविर और नमामि गंगे घाट पर भगवान शिव को समर्पित भक्ति गीतों और लोक संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियाँ हुईं। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और एक जीवंत माहौल का सृजन किया। इन प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों और कांवरियों को झूमने पर मजबूर कर दिया।

Bhagalpur News: शिव भक्ति के रंग में रंगा सांस्कृतिक मंच, झूमे कांवरिया

Bhagalpur News: भागलपुर। धांधी बेलारी महाशिविर और सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट स्थित मुख्य सांस्कृतिक मंच पर रविवार को कलाकारों ने भगवान शिव को समर्पित भक्ति गीतों एवं लोक संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों से कांवरियों, श्रद्धालुओं एवं उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धांधी बेलारी महाशिविर के सांस्कृतिक मंच पर बांका की निभा कुमारी, पटना के विनोद कुमार पाठक तथा भागलपुर की ज्योति कुमारी ने भगवान शिव को समर्पित भक्ति गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों की सुमधुर आवाज और ऊर्जावान प्रस्तुतियों ने कांवरियों और श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया। जबकि नमामि गंगे घाट के मुख्य सांस्कृतिक मंच पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया।

भागलपुर के बलवीर कुमार सिंह बग्गा, पटना की विनीता देवी एवं भागलपुर के गजेंद्र मिश्रा ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।