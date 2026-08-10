Bhagalpur News: शिव भक्ति के रंग में रंगा सांस्कृतिक मंच, झूमे कांवरिया
Bhagalpur News: भागलपुर में रविवार को धांधी बेलारी महाशिविर और नमामि गंगे घाट पर भगवान शिव को समर्पित भक्ति गीतों और लोक संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियाँ हुईं। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और एक जीवंत माहौल का सृजन किया। इन प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों और कांवरियों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
Bhagalpur News: भागलपुर। धांधी बेलारी महाशिविर और सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट स्थित मुख्य सांस्कृतिक मंच पर रविवार को कलाकारों ने भगवान शिव को समर्पित भक्ति गीतों एवं लोक संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों से कांवरियों, श्रद्धालुओं एवं उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धांधी बेलारी महाशिविर के सांस्कृतिक मंच पर बांका की निभा कुमारी, पटना के विनोद कुमार पाठक तथा भागलपुर की ज्योति कुमारी ने भगवान शिव को समर्पित भक्ति गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों की सुमधुर आवाज और ऊर्जावान प्रस्तुतियों ने कांवरियों और श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया। जबकि नमामि गंगे घाट के मुख्य सांस्कृतिक मंच पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया।
भागलपुर के बलवीर कुमार सिंह बग्गा, पटना की विनीता देवी एवं भागलपुर के गजेंद्र मिश्रा ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया।
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