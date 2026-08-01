Bhagalpur News: बांका: 114 वर्षों की परंपरा निभाने निकले कहलगांव पड़ाव संघ के श्रद्धालु
Bhagalpur News: बांका के कहलगांव पड़ाव संघ के श्रद्धालु इस वर्ष भी 114 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत बाबा बासुकीनाथ में जलाभिषेक के लिए रवाना होंगे। यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं, और इस बार भी शिवभक्तों में जोश है।
Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट कहलगांव पड़ाव संघ के श्रद्धालु इस वर्ष भी 114 वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए धोरैया मार्ग से बाबा बासुकीनाथ में जलाभिषेक के लिए रवाना होंगे। इसे लेकर संघ की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्षों से यह धार्मिक यात्रा लगातार जारी है और हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। शिवभक्तों में यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल है।
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