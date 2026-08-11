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Bhagalpur News: अकबरनगर : दूसरी सोमवारी को लेकर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अकबरनगर में सावन की दूसरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तों ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए और भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु गंगा स्नान कर पूजा-अर्चना के लिए शिवालयों की ओर बढ़े।

Bhagalpur News: अकबरनगर : दूसरी सोमवारी को लेकर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सोमवार को अकबरनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिवालयों में हर-हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की अकबरनगर, खेरैहिया, भवनाथपुर, मकन्दपुर, इंग्लिश चिचरौंन, पैन, श्रीरामपुर सहित आसपास के विभिन्न गांवों के श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों की ओर पहुंचने लगे थे।

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