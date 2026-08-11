Bhagalpur News: अकबरनगर : दूसरी सोमवारी को लेकर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़
Bhagalpur News: अकबरनगर में सावन की दूसरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तों ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए और भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु गंगा स्नान कर पूजा-अर्चना के लिए शिवालयों की ओर बढ़े।
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सोमवार को अकबरनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिवालयों में हर-हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की अकबरनगर, खेरैहिया, भवनाथपुर, मकन्दपुर, इंग्लिश चिचरौंन, पैन, श्रीरामपुर सहित आसपास के विभिन्न गांवों के श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों की ओर पहुंचने लगे थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें