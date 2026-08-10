Bhagalpur News: किशनगंज: बोल बम, हर हर महादेव के जयकारे से माहौल बना भक्तिमय
Bhagalpur News: किशनगंज से राकेश की रिपोर्ट सावन के दूसरी सोमवारी को जिले के विभिन्न शिवालयों
Bhagalpur News: किशनगंज से राकेश की रिपोर्ट सावन के दूसरी सोमवारी को जिले के विभिन्न शिवालयों सहित शहर के सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी। सुबह सेहर हर महादेव,बोल बम, बम बम भोले के जयकारे से सोमवार को शहर गुंजायमान हो उठा। मौका था सावन के पवित्र माह की दूसरी सोमवारी का। सुबह से ही हर कदम शिवालयों एवं मंदिरों की ओर चल पड़े थे। भक्त हाथों में पूजन सामग्री, बेलपत्र, पुष्प, दूध आदि सामग्री लेकर शिव मंदिर की ओर चल पड़े थे। इस दौरान हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे से शहर का माहौल सुबह से भक्तिमय हो उठा था।
शहर के प्रसिद्ध धर्मशाला शिव मंदिर, भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर, ठाकुरगंज के हरगौरी मंदिर, मनोरंजन क्लब शिव मंदिर, शिव शक्ति धाम दुर्गा मंदिर, रमजान पुल शिव मंदिर, डे मार्केट, पश्चिम पाली, उत्तरपाली, सुभाषपल्ली, लाइन, रूईधासा, खगड़ा, तेघरिया, मोतीबाग, ढ़ेकसरा, टेउसा, मेडिकल कालेज रोड, महाकाल मंदिर रूईधासा, मनोकामना महादेव मंदिर मालगोदाम आदि शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के लिए जुटे थे। सुबह से जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ और दोपहर तक जारी रहा।
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