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Bhagalpur News: सहरसा: श्रृंगार पूजा में सजा रामेश्वर नाथ शिव मंदिर, भजनों से गूंजा परिसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सिमरी बख्तियारपुर के गुदरी हाट स्थित रामेश्वर नाथ शिव मंदिर में सावन माह की श्रृंगार पूजा हुई। भक्तों ने भगवान शिव का भव्य श्रृंगार देखा और जलाभिषेक के बाद भजन-कीर्तन किया। मंदिर समिति ने बताया कि हर सोमवार को विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिससे श्रद्धालुओं में भक्ति का उत्साह बना रहता है।

Bhagalpur News: सहरसा: श्रृंगार पूजा में सजा रामेश्वर नाथ शिव मंदिर, भजनों से गूंजा परिसर

Bhagalpur News: सिमरी बख्तियारपुर से महेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट। नगर परिषद क्षेत्र के गुदरी हाट स्थित रामेश्वर नाथ शिव मंदिर में सोमवार संध्या सावन माह की श्रृंगार पूजा श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुई। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत शिवलिंग के पवित्र गंगाजल से जलाभिषेक और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई। इसके बाद रंग-बिरंगे फूलों, बेलपत्र और सुगंधित मालाओं से भगवान शिव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। सजे-धजे शिवलिंग की मनोहारी छटा ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और देर शाम तक दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही।

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पूजा के उपरांत आयोजित भजन-कीर्तन में स्थानीय भजन मंडली ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते हुए भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-समृद्धि, क्षेत्र में शांति और खुशहाली की कामना करते रहे। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि सावन माह के प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा और श्रृंगार का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण, श्रद्धापूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

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