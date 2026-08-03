Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: अररिया :हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: सावन की पहली सोमवारी पर जिले के विभिन्न शिवालयों में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक कर बाबा भोले से सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। कई स्थानों पर शिव नाम संकीर्तन भी हुआ। बाजार में गेरुआ वस्त्र और फल की खरीदारी जोरों पर है।

Bhagalpur News: अररिया :हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय

Bhagalpur News: अररिया से चंदन कुमार अररिया, निज प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर जिले के विभिन्न शिवालयों में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोल बम व हरहर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान होता रहा। जलाभिषेक व पूजा अर्चना कर भक्तों ने बाबा भोले से सुख, शांति, समृद्धि व कोरोना से मुक्ति की कामना की। कई शिव भक्त तो दंड प्रणामी कर मंदिर पहुंचे थे। पहली सोमवारी को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। इधर बाबा खड़गेश्वर नाथ मंदिर के साधक नानू बाबा ने बताया कि सोमवारी व्रत रखने व शिवलिंग पर जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है।

ये भी पढ़ें:Araria News: हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय

सावन में व्रत रखने से मनोवांछित फल की होती है प्राप्ति :

बाजारों में भी सावन को लेकर गेरुआ वस्त्र की बिक्री जोरों पर है। बाजारों में भी काफी बोल बम के कपड़े व फल की खरीदारी खी जा रही है। मान्यता है कि सावन के सोमवार में व्रत रखने व शिवलिंग पर जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन के महीने में व्रत रखने से मनवांछित फल भी मिलता है। इस महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी भक्त करते हैं। जिले के सावन के पवित्र माह के आगमन के साथ ही जिले भर के तमाम शिव पार्वती मंदिर में रंग-रोगन का काम शुरू है।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब।

सुबह से शाम तक शिवालों में लगी रही भीड़-

मदनपुर स्थित मदनेश्वर मंदिर, कुर्साकांटा का सुन्दरनाथ धाम शिव मंदिर, रानीगंज के बसैटी मंदिर सहित जिला मुख्यालय स्थित बाबा खगेश्वरनाथ शिव मंदिर, सार्वजनिक ठाकुरबाड़ी स्थित शिवालय, बस स्टैंड शिव मंदिर, पीडब्ल्यूडी शिव मंदिर, माता स्थान शिव मंदिर, जलेश्वर नाथ शिव मंदिर, खरैया बस्ती शिव मंदिर में पहली सोमवारी को लेकर भक्तों की भीड़ लगी रही। सुबह से लेकर शाम तक इन मंदिरों में से भक्तों की भीड़ देखी गयी。

सामान्य प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों ने क्या किया?
भक्तों ने जलाभिषेक व पूजा अर्चना कर बाबा भोले से सुख, शांति, समृद्धि व कोरोना से मुक्ति की कामना की।
ये भी पढ़ें:Garhwa News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे शहर से गांव तक के शिवालय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।