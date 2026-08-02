Bhagalpur News: अजगैवीनाथ की पूजा को लगी भीड़
Bhagalpur News: सुल्तानगंज में सावन की तृतीया पर शिवभक्तों में असीम श्रद्धा देखी गई। शिवालय के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी, जहां दूर-दूर से आए कांवरिया बाबा अजगवीनाथ के मनोकामना लिंग पर जलाभिषेक कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में सरकारी पूजा के बाद दिनभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। सावन की तृतीया के सुखद संयोग ने बाबा अजगवीनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्तों में असीम श्रद्धा का संचार कर दिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का अजगैवीनाथ मंदिर पर भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से शाम तक प्रखंड व आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं के अलावा हजारों की संख्या में दूरदराज से आए कांवरिया बाबा अजगैवीनाथ के मनोकामना लिंग पर जलाभिषेक कर मनोवांछित फल प्रप्ति की कामना की। पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार नजर आई। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली बाबा की सरकारी पूजा के बाद दिन भर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा।
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