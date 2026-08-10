Bhagalpur News: कटिहार : दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Bhagalpur News: कुरसेला में सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्त गंगाजल और पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। मनकामेश्वर महादेव और पुरणेश्वरनाथ शिव मंदिर सहित कई स्थानों पर विशेष पूजा-अर्चना हुई। वातावरण भक्ति और जयकारों से गुंजायमान रहा।
Bhagalpur News: कुरसेलाा से शशिरमण की रिपोर्ट कुरसेला, निज प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी पर सोमवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिव भक्त हाथों में गंगाजल व पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। प्रखंड के नया चौक स्थित मनकामेश्वर महादेव शिव मंदिर, कोसी प्रोजेक्ट स्थित पुरणेश्वरनाथ शिव मंदिर के अलावा पुरानी हाट, बल्थी महेशपुर, मजदिया, कटरिया और खेरिया स्थित शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलार्पण किया। कई श्रद्धालु गंगा जल लेकर पैदल मंदिर पहुंचे। सुबह से ही मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही।
श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल, बेलपत्र, धतूरा, फूल और फल अर्पित कर विधि-विधान से पूजा की। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास का वातावरण हर-हर महादेव, ॐ नमः शिवाय और बोलबम के जयकारों से भक्तिमय बना रहा। सावन की सोमवारी को लेकर विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों की ओर से भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। महिलाओं और बच्चों में भी पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया।
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