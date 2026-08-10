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Bhagalpur News: कटिहार : दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सेमापुर। संवाद सूत्र सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर प्रखंड क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना

Bhagalpur News: कटिहार : दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Bhagalpur News: कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट सेमापुर। संवाद सूत्र

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सावन की दूसरी सोमवारी का महत्व

सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर प्रखंड क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों एवं शिवालयों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, फूल एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। सुबह होते ही मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। कई शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। श्रद्धालुओं ने अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-शांति, समृद्धि एवं निरोगी जीवन की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव, बोल बम और जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंजता रहा।

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धार्मिक आस्था और मंदिरों की सजावट

सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर क्षेत्र के शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। कई मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन का भी आयोजन किया गया। सुबह से लेकर दोपहर तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। महिलाओं और बच्चों के साथ बड़ी संख्या में युवा एवं बुजुर्ग भी पूजा-अर्चना करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन के महीने में सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होने और परिवार में सुख-शांति आने की मान्यता है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा की। वहीं, मंदिरों के आसपास पूजा सामग्री, फूल-बेलपत्र एवं प्रसाद की दुकानों पर भी चहल-पहल बनी रही। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों एवं स्थानीय लोगों द्वारा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया गया। पूरे प्रखंड क्षेत्र में दूसरी सोमवारी के अवसर पर दिनभर धार्मिक एवं उत्सवी माहौल बना रहा।

पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन की दूसरी सोमवारी पर भक्त ने किसकी पूजा की?
भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की।
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