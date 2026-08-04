Bhagalpur News: गिरिवरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने चढ़ाया जल
Bhagalpur News: शाहकुंड में गिरिवरनाथ मंदिर और ग्रामीण शिवालयों में श्रद्धालुओं ने सावन की पहली सोमवारी पर जल चढ़ाया। रात में सुल्तानगंज से जल भरकर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाना शुरू किया। महिलाओं की संख्या अधिक थी और बाजार में मेला सा माहौल था।
Bhagalpur News: शाहकुंड। स्थानीय पहाड़ी पर स्थित गिरिवरनाथ मंदिर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिवालयों में सावन की पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया। रात्रि में सुल्तानगंज से जल भरकर अधिकांश श्रद्धालुओं ने सुबह से ही जल चढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से महिला एवं पुरुषों ने दिनभर जल चढ़ाया। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक नजर आई। बाजार में मेले जैसा नजारा था।
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