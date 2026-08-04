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Bhagalpur News: सहरसा: शिवालयों में उमड़ी आस्था, हुआ श्रृंगार पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: महिषी में सावन की पहली सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव का श्रृंगार पूजन और रुद्राभिषेक हुआ। पूजा के दौरान भक्तों ने फूल और बेलपत्र से शिवलिंग को सजाया, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। लोजपा विधायक संजय कुमार सिंह ने भी पूजा की। रातभर भजन-कीर्तन से माहौल भक्तिमय रहा।

Bhagalpur News: सहरसा: शिवालयों में उमड़ी आस्था, हुआ श्रृंगार पूजन

Bhagalpur News: महिषी। सावन की प्रथम सोमवारी पर प्रखंड के नकुचेश्वर महादेव, तारानाथ महादेव व बाबा बचेश्वर महादेव सहित विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव का श्रृंगार पूजन व रुद्राभिषेक श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। फूल-बेलपत्र से शिवलिंग का अलंकरण कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना की गई। नकुच में लोजपा विधायक संजय कुमार सिंह ने भी बाबा भोलेनाथ की पूजा की। देर रात तक भजन-कीर्तन व भक्तिगीतों से माहौल भक्तिमय बना रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना में शामिल हुए।

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