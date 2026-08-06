Bhagalpur News: कांवरिया गिरकर हुए घायल
Bhagalpur News: सुल्तानगंज में गंगा स्नान करते समय एक कांवरिया गिर गया। घायल कांवरिया विक्की कुमार को स्वास्थ्य शिविर से एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उन्होंने बताया कि वे अब अपने साथी कांवरिया संटू प्रसाद के साथ बिना यात्रा पूरी किए घर लौटेंगे।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। गंगा स्नान कर अपने कांवर में गंगाजल लेकर बाबाधाम जा रहे कांवरिया कांवरिया मार्ग में एकाएक गिर गए। जिसे स्वास्थ्य शिविर में ले जाकर वहां से एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज लाया गया। चिकित्सक ने घायल कांवरिया विक्की कुमार, बिहारशरीफ का इलाज किया। कांवरिया ने बताया कि अब बिना कांवर यात्रा पूरी किए अपने सहयोगी कांवरिया संटू प्रसाद के साथ घर लौट जाएंगे।
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