Bhagalpur News: तेलोंधा की सड़कें बदहाल

Bhagalpur News: सन्हौला, संवाद सूत्र सन्हौला प्रखंड के पूर्वी अंतिम छोर की पंचायत तेलोंधा विकास की समस्या से जूझ रहा है। जहां विकास का पैमाना सड़कें होती है, वहीं टूटी-फूटी सड़कें ही पंचायत की पहचान बनी हुई हैं। तेेलोंधा से भखरी होते हुए पकड़िया मोड़ तक और भखरी मोड़ से अफजलपुर होते हुए धनोखर बैरियर तक की पूरी लंबाई की सड़क गड्ढे और नाली में तब्दील हो गई है।

सड़क की स्थिति

इस दोनों सड़क के गड्ढों में सालों भर पानी रहता है। गाड़ियां रेंगती और हिचकोलें खाते हुए चलती हैं। सड़क दुर्घटना में घायल होना आम बात हो गई है। भखरी अफजलपुर, बोचहा, बन्नी तेलोंधा सहित दर्जनों गांवों का यह एक मात्र सम्पर्क सड़क है। पंचायत के मुखिया शिव साह, धनिकलाल मंडल, विवेकानंद यादव मुरलीधर दुबे, पंकज मोदी और राजेंद्र यादव ने बताया कि सड़क लगभग 20 साल पूर्व ग्रामीण विकास कार्य विभाग द्वारा बनाई गई थी। गुणवत्ता नहीं रहने के कारण सड़क बदहाल है। विभाग द्वारा एक बार सड़क की मरम्मत की गई। लोगों ने आरोप लगाया कि मुख्यालय से दूर ग्रामीण क्षेत्र रहने के कारण विभाग इसके लिए कभी गंम्भीर नहीं हुआ। शिकायत करने पर अभियंता जांच करने आए, फिर भी स्थिति पूर्ववत है।