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Bhagalpur News: भागलपुर : गोपालपुर रेलवे ब्रिज जर्जर, खतरा की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के वैकल्पिक बाइपास पर स्थित ब्रिटिशकालीन गोपालपुर रेलवे पुल जर्जर हो चुका है। इसे पांच साल पहले कंडम घोषित किया गया था। हालांकि, रेलवे ने इस पुल को तोड़ने के लिए अनुमति देने से मना कर दिया है। पुल के निरीक्षण और नई पटरियों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है।

Bhagalpur News: भागलपुर : गोपालपुर रेलवे ब्रिज जर्जर, खतरा की आशंका

Bhagalpur News: भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर। वैकल्पिक बाइपास में ब्रिटिशकालीन गोपालपुर रेलवे ब्रिज जर्जर हो चुका है। पांच साल पहले कंडम घोषित इस पुल पर 10-12 हजार वाहनों का परिचालन होता है। ऐसे में वाहनों के दबाव में जर्जर पुल को तोड़ने के लिए आरसीडी ने रेलवे से मंजूरी मांगी थी। रेलवे ने एनओसी देने से मना कर दिया। क्योंकि ट्रेनों के मेंटनेस के लिए बरारी में पिटलाइन बनेगा और गोपालपुर होकर ही पटरियां बरारी तक बिछेगी। भोलानाथ रेलवे पुल से भीखनपुर गुमटी नंबर तीन के बीच ट्रेन शंटिंग नेक बनाया जा रहा है। इसका विस्तारीकरण बरारी तक किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:गोपालपुर रेलवे ब्रिज जर्जर स्थिति में

मालदा मंडल की टीम बरारी में स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेज दिया है। सर्वे रिपोर्ट के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। गोपालपुर होकर बरारी तक लाइन बिछाई जाएगी। इसलिए अधिकारियों की टीम ने गोपालपुर में भी जायजा लिया।

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