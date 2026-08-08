Bhagalpur News: सुपौल : जीवित वार्ड पंच को सरकारी अभिलेख में बताया मृत, बंद कर दी पेंशन

Bhagalpur News: 74 वर्षीय बेचू पासवान को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उनके सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान रोक दिया गया। लेकिन वे वर्तमान में जीवित हैं और उपस्थित हैं। उन्होंने डीएम से शिकायत की, जिससे मामले की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि वह जीवित हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड के डिएक्टिवेट होने के कारण पेंशन रुकी हुई है।

Bhagalpur News: किशनपुर (सुपौल) से अरविंद कुमार की रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संचालन में विभागीय लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। प्रखंड झेत्र की परसा माधो पंचायत के वार्ड 3 निवासी 74 वर्षीय बेचू पासवान को सरकारी अभिलेखों में पहले तो मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद उनकी वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान भी बंद कर दी गई। खास बात यह है कि बेचू पासवान वर्तमान में जीवित हैं और पंचायत के वार्ड 3 के पंच के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विभागीय स्तर पर हुई इस गलती को लेकर लाभार्थी ने अधिकारियों से शिकायत कर मामले की जांच और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है。

जानकारी जानकारी के अनुसार परसा माधो पंचायत के वार्ड 3 निवासी बेचू पासवान को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा था। उन्हें फरवरी 2026 तक नियमित रूप से पेंशन की राशि मिली। इसके बाद मार्च माह से अचानक पेंशन का भुगतान बंद हो गया। लाभार्थी को जब पेंशन बंद होने की जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित विभाग से इसकी वजह जानने का प्रयास किया। जांच के दौरान सामने आया कि विभागीय अभिलेख में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसी आधार पर उनकी पेंशन का भुगतान रोक दिया गया। बेचू पासवान के जीवित होने का प्रमाण पंचायत के साथ-साथ मतदाता सूची में भी दर्ज है। मतदाता सूची के क्रमांक संख्या-62 पर उनका नाम दर्ज है। सूची में उनका ईपिक नंबर केबीपी 1971001 तथा उम्र करीब 74 वर्ष अंकित है। इसके अलावा वे वर्तमान में वार्ड पंच के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित किए जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

डीएम से की शिकायत, लोक शिकायत में भी पहुंचा मामला पेंशन बंद होने और सरकारी अभिलेख में मृत घोषित किए जाने के बाद बेचू पासवान ने मामले को लेकर डीएम को आवेदन देकर जांच कराने तथा दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मामला अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय तक भी पहुंचा। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि लाभार्थी बेचू पासवान जीवित हैं। इसके बावजूद उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित किया जाना तथ्यात्मक रूप से गलत था। जांच रिपोर्ट में इस मामले को संबंधित कर्मियों की गंभीर लापरवाही माना गया है।जांच के बाद अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने किशनपुर के बीडीओ को आवश्यक निर्देश जारी किया है। निर्देश में लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण कराने तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पुनः शुरू कराने को कहा गया है। इसके बाद लाभार्थी को उम्मीद जगी है कि अब उनकी बंद पेंशन फिर से शुरू हो सकेगी और उन्हें योजना का नियमित लाभ मिलेगा।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन पर उठे सवाल जीवित व्यक्ति को सरकारी अभिलेख में मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद किए जाने के इस मामले ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जबकि इसका लाभ धरातल पर शत प्रतिशत मिल नहीं पा रहा है। इस संबंध में बीडीओ पिंकी कुमारी ने बताया कि बेचू पासवान का आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है। जब तक उनका आधार कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा, तबतक किसी भी योजना का लाभ मिलना संभव नहीं है। आधार कार्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद उन्हें फिर से योजना का लाभ मिलने लगेगा।