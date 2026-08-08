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Bhagalpur News: सहरसा : एक कमरे में चल रहा स्कूल, सामुदायिक भवन में संचालन की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नवहट्टा (सहरसा) से रजनीश राजन की रिपोर्ट मोहनपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर

Bhagalpur News: सहरसा : एक कमरे में चल रहा स्कूल, सामुदायिक भवन में संचालन की मांग

Bhagalpur News: नवहट्टा (सहरसा) से रजनीश राजन की रिपोर्ट मोहनपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर को पूर्व में संचालित सामुदायिक भवन मोहम्मदपुर में फिर से संचालित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर स्थानीय अभिभावकों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सामूहिक आवेदन देकर विद्यालय का संचालन स्थल बदलने की मांग की है।अभिभावकों ने बताया कि बीते कुछ वर्षों से प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर का संचालन मध्य विद्यालय भकुआ में संबद्ध कर किया जा रहा है। वहां महज एक कमरे में विद्यालय संचालित होने से बच्चों और शिक्षकों के पठन-पाठन में परेशानी हो रही है। भवन और अन्य संसाधनों की कमी के कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है।अभिभावकों

के अनुसार मोहम्मदपुर स्थित सामुदायिक भवन में तीन कमरे, शौचालय और पर्याप्त परिसर सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में पूर्व की तरह विद्यालय को इसी भवन में संचालित किया जाना बच्चों के हित में होगा।मुखिया समेत जनप्रतिनिधियों ने दिया समर्थन: मुखिया राजेश रंजन उर्फ बौआ झा ने भी विद्यालय को सामुदायिक भवन में संचालित करने को लेकर पत्र लिखा है। आवेदन पर मिथिलेश यादव, नीरज यादव, प्रवीण यादव, रणवीर यादव, विजय यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने समर्थन जताते हुए शिक्षा एवं छात्रहित में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

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