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Bhagalpur News: चेहल्लुम के आयोजन को लेकर एसडीओ से मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी से बैठक की। कमेटी ने शांतिपूर्ण चेहल्लुम आयोजन के लिए ज्ञापन दिया और विधि व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की। प्रतिनिधिमंडल में कई प्रमुख सदस्य शामिल थे, जिन्होंने आयोजन की सफलता के लिए प्रशासन से सहयोग की अपील की।

Bhagalpur News: चेहल्लुम के आयोजन को लेकर एसडीओ से मुलाकात

Bhagalpur News: भागलपुर। चेहल्लुम के शांतिपूर्ण आयोजन की मांग को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी सदर भागलपुर से उनके कार्यालय में मुलाकात की। कमेटी के लोगों ने एक ज्ञापन देकर चर्चा की। पदाधिकारी को विधि व्यवस्था से संबंधित जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के कार्यकारी संयोजक महबूब आलम, सहसंयोजक प्रो. एजाज अली रोज, सह संयोजक मिंटू कलाकार, सह संयोजक सैयद जाउल हक, सह संयोजक मोहम्मद इम्तियाज उल हक एवं कई सदस्य मौजूद थे।

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