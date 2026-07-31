Bhagalpur News: सहरसा: चार पंचायतों में डाकघर खोलने की मांग
Bhagalpur News: मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सोनवर्षा राज के चार पंचायतों में नए डाकघर खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है और लोगों को डाक संबंधी कार्यों के लिए दूर स्थित डाकघरों पर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की बर्बादी होती है।
Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सोनवर्षा राज, संवाद सूत्र। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सोनवर्षा राज प्रखंड की चार पंचायतों सरौनी- मधेपुरा, काशनगर, रघुनाथपुर और कोपा—में नए डाकघर खोलने की मांग केंद्रीय दूरसंचार मंत्री से की है। उन्होंने पत्र भेजकर जनहित में शीघ्र डाकघर खोलने का आग्रह किया है।सांसद ने कहा कि सोनवर्षा राज बाढ़ प्रभावित एवं अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। इन पंचायतों में डाकघर नहीं होने से लोगों को डाक संबंधी कार्यों के लिए दूर स्थित डाकघरों पर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। उन्होंने बताया कि इसका सबसे अधिक असर छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं पर पड़ता है।
नियुक्ति पत्र व अन्य महत्वपूर्ण डाक समय पर नहीं मिलने से कई अभ्यर्थी रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। सांसद ने इसे गंभीर समस्या बताते हुए चारों पंचायतों में जल्द डाकघर खोलने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।