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Bhagalpur News: जमुई : उमवि तिलवरिया में अर्ध निर्मित शौचालय भवन के निर्माण की मांग को लेकर बच्चों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: झाझा (जमुई) से संजय बरनवाल की रिपोर्ट उमवि तिलवरिया में अर्ध निर्मित शौचालय

Bhagalpur News: जमुई : उमवि तिलवरिया में अर्ध निर्मित शौचालय भवन के निर्माण की मांग को लेकर बच्चों ने किया प्रदर्शन

Bhagalpur News: झाझा (जमुई) से संजय बरनवाल की रिपोर्ट उमवि तिलवरिया में अर्ध निर्मित शौचालय भवन के निर्माण की मांग को लेकर बच्चों ने प्रदर्शन किया। एक तरफ बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और विद्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिला है। ताज़ा मामला झाझा प्रखंड के पैरगाहा पंचायत स्थित उमवि तिलवरिया का है। जहां शौचालय की सुविधा न होने के कारण छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। बड़ी बच्चियों के लिए बिना शौचालय के स्कूल आना एक बड़ी चुनौती बन गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोक-लज्जा और असुविधा के कारण कई अभिभावकों ने अपनी बड़ी बेटियों को विद्यालय भेजना ही बंद कर दिया है.

अधूरा निर्माण और व्यवस्थागत दोष

स्थानीय लोगों और शिक्षकों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से राशि जारी नहीं की गई, बल्कि यह सीधे तौर पर व्यवस्थागत दोष और संवेदक (ठेकेदार) की लापरवाही का मामला है। लगभग एक वर्ष पूर्व पुराने शौचालय को तोड़कर नई टंकी बनाई गई और बगल में करीब 8 फीट उंची दीवार खड़ी करके काम अधूरा छोड़ दिया गया। आज स्थिति यह है कि वह निर्माण किसी भी कोण से शौचालय नजर नहीं आता। आधा-अधूरा ढ़ांचा खड़ा कर संवेदक गायब है.

शिक्षकों के सामने वेतन कटने का डर, खुले में जाने को मजबूर बच्चे

एक तरफ शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है कि समय पर विद्यालय में उपस्थित रहें और बाहर जाने पर वेतन कटौती की कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी तरफ तिलवरिया विद्यालय के शिक्षक इस उधेड़बुन में हैं कि आखिर वे जाएं तो कहां जाएं? खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके जमुई जिले में इस विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चे और महिला शिक्षिकाएं खुले में जाने को विवश हैं। विद्यालय के शिक्षक संफुल यादव, शंभू यादव और सुशील मरांडी ने बताया कि शौचालय न होने से पठन-पाठन का माहौल बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

बाल संसद ने उठाई आवाज, अधिकारियों से गुहार

इस गंभीर मुद्दे पर विद्यालय की कशिश कुमारी (कक्षा 8), पूनम कुमारी (कक्षा 7) और सोनम कुमारी (कक्षा 7) ने संयुक्त रूप से कहा कि जब सरकार खुले में शौच पर प्रतिबंध लगा चुकी है और जिले को ओडीएफ घोषित कर चुकी है, तो फिर उनके स्कूल में शौचालय का निर्माण पूरा क्यों नहीं कराया जा रहा है ?

छात्राओं और शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी, जमुई के डीएम और राज्य के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है कि इस अधूरे पड़े शौचालय का निर्माण अविलंब पूरा कराया जाए, ताकि बच्चियां निर्भीक होकर पुन: अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान जमुई में कार्यरत बीएसईआडीसी के कनीय अभियंता धीरज कुमार से संपर्क का प्रयास विफल जाने और फोन रिसीव नहीं करने के कारण उनका मंतव्य नहीं लिया जा सका.

सामान्य प्रश्न

उमवि तिलवरिया में बच्चों ने किस चीज के निर्माण की मांग की है?
बच्चों ने अर्ध निर्मित शौचालय भवन के निर्माण की मांग की है।
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