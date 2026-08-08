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Bhagalpur News: लखीसराय : शहीद स्तंभ पर लाइटिंग की मांग, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय में बजरंग दल के मुंगेर विभाग संयोजक सोनू पटेल ने शहीद द्वार के समीप शहीद स्तंभ पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने नगर परिषद को आवेदन देकर बताया कि अंधेरे के कारण शहीद स्थल की गरिमा प्रभावित हो रही है और सुरक्षा को लेकर चिंता है।

Bhagalpur News: लखीसराय : शहीद स्तंभ पर लाइटिंग की मांग, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा आवेदन

Bhagalpur News: लखीसराय से अजय कुमार की रिपोर्ट पुरानी बाजार स्थित शहीद द्वार के समीप शहीद स्थल एवं शहीद स्तंभ पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराने की मांग को लेकर बजरंग दल के मुंगेर विभाग संयोजक सोनू पटेल ने नगर परिषद लखीसराय के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से शहीद स्तंभ पर अविलंब आकर्षक एवं पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था कराने की मांग की गई है। आवेदन में कहा गया है कि शहीद स्तंभ देश के वीर शहीदों के सम्मान और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इसके बावजूद शाम और रात के समय शहीद स्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं रहने के कारण वहां अंधेरा छाया रहता है।

इससे शहीद स्थल की गरिमा प्रभावित होने के साथ-साथ सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है। अंधेरे का लाभ उठाकर असामाजिक तत्वों के जमावड़े की आशंका भी जताई गई है। सोनू पटेल ने बताया कि स्थानीय नागरिकों की ओर से पूर्व में भी शहीद स्थल पर प्रकाश व्यवस्था कराने के लिए नगर परिषद प्रशासन का ध्यान मौखिक एवं लिखित रूप से आकृष्ट कराया गया था। इसके बावजूद अब तक पर्याप्त लाइट नहीं लगाए जाने से समस्या बनी हुई है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से मांग की है कि शहीद स्तंभ के आसपास हाई-मास्ट या फोकस लाइटिंग की समुचित व्यवस्था कराई जाए, ताकि शाम और रात के समय भी पूरा परिसर रोशनी से जगमगाता रहे। साथ ही लगाए जाने वाले प्रकाश उपकरणों की नियमित देखरेख एवं मरम्मत की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। आवेदन में कहा गया है कि शहीद स्थल पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था होने से जहां वीर शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट होगा, वहीं स्थानीय नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से मामले में त्वरित पहल करने का आग्रह किया है।

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