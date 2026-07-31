Bhagalpur News: कटिहार: बैरिया तथा रतनपुर गांव के लोगों के आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र सहारा
Bhagalpur News: आजमनगर एक संवाददाता बैरिया पंचायत का रतनपुर, शिकटीया, गढृ इमामनगर तथा चौलहर पंचायत में किया जाएगा
Bhagalpur News: आजमनगर एक संवाददाता बैरिया पंचायत का रतनपुर, शिकटीया, गढृ इमामनगर तथा चौलहर पंचायत का बैरिया चांदपुर, पैकवाहन आदि एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों को रतनपुर घाट में नाव के सहारे आवागमन करने की विवशता है। इस क्षेत्र के लाखों की आबादी को रतनपुर घाट में नाव के सहारे आवागमन कर जिला मुख्यालय आना पड़ता है। ग्रामीणों में प्रदीप कुमार सिंह विमल कुमार सिंह शंकर कुमार सिंह पुरुषोत्तम कुमार मोहम्मद जाहिद आलम एहतेशाम आलम आदि सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि महानंदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों से लगातार गुहार लगाई जा रही है।
बावजूद इसके चुनाव के समय केवल आश्वासन ही दिए जाते हैं। उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य कराए जाने के क्षेत्र में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।ग्रामीणों ने रतनपुर घाट में महानंदा नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य कराये जाने की जिला पदाधिकारी कटिहार से मांग की है।
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