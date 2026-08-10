Bhagalpur News: लखीसराय: नाला निर्माण की मांग की गई
Bhagalpur News: सूर्यगढ़ा में नागरिक नाला निर्माण की मांग कर रहे हैं। बड़ी और छोटी नालियों के निर्माण की आवश्यकता बताई जा रही है, जिससे बारिश में जलजमाव की समस्या हो जाती है। नागरिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में नाले बनाने का अनुरोध किया है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार अभी धन का आवंटन नहीं हुआ है।
Bhagalpur News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में नाला निर्माण कराने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। बड़े तथा छोटे नाले के निर्माण की मांग की जा रही है। इसके कारण बरसात में जलजमाव हो जाता है। चकमसकन, कटेहर बौलीपर जाने के रास्ते, चकशिबगंज नया टोला, रामनगर में पार्षदों ने नाला निर्माण की मांग की है। वहीं मानूचक से प्रखंड कार्यालय, दुर्गा स्थान से पक्का पुल तक बड़े नाले के निर्माण की मांग पहले से की जा रही है। नगर परिषद कार्यालय कम्रियों के अनुसार राशि का आवंटन नहीं किया गया है।
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