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Bhagalpur News: सहरसा : डिजिटल मशीन लगाने की उठी मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बरियाही बाजार स्थित सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का एक्सरे मैन्युअल मशीन से किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक का अभाव मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। ग्रामीणों ने अस्पताल में डिजिटल मशीन की स्थापना की मांग की है ताकि उच्च गुणवत्ता की जांच सुविधा प्रदान की जा सके।

Bhagalpur News: सहरसा : डिजिटल मशीन लगाने की उठी मांग

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट कहरा। बरियाही बाजार स्थित सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज भी मरीजों का एक्सरे मैन्युअल मशीन से किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक के दौर में पुरानी व्यवस्था के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक एक्सरे करने में करीब आधा घंटा लग जाता है और कई बार तस्वीर स्पष्ट नहीं आने पर दोबारा एक्सरे करना पड़ता है। इससे मरीजों का समय और परेशानी दोनों बढ़ जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने अस्पताल में शीघ्र डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित कर आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।

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