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Bhagalpur News: नौ बजे ओपीडी के तीन कमरे बंद मिले, छह कर्मियों से शोकॉज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: मायागंज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) के ओपीडी परिसर स्थित मेडिसिन विभाग का चेंबर बुधवार को तय समय पर नहीं खोला गया

Bhagalpur News: नौ बजे ओपीडी के तीन कमरे बंद मिले, छह कर्मियों से शोकॉज

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। मायागंज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) के ओपीडी परिसर स्थित मेडिसिन विभाग का चैंबर बुधवार को तय समय पर नहीं खोला गया। जब डॉक्टर मरीजों का इलाज करने सुबह नौ बजे ओपीडी मेडिसिन विभाग में पहुंचे तो अलग-अलग तीन दरवाजों पर ताला जड़ा हुआ था। डॉक्टर ने कमरा नंबर 24, 25 व 26 का दरवाजा व इसपर लगे ताले की फोटो खींचकर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजकमल चौधरी को भेजा। आननफानन में कई कर्मचारी ओपीडी पहुंचकर ताला खोला और 9:13 बजे से मरीजों की जांच शुरू की गई। तय समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचने पर डॉ. राजकमल चौधरी ने चार स्टाफ नर्स और दो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी समेत छह लोगों को शोकॉज किया।

कर्मचारियों की विलंबता

डॉ. राजकमल चौधरी ने बताया कि सभी कर्मचारी सुबह नौ बजे के बाद ओपीडी पहुंचे थे। कर्मचारियों के विलंब से पहुंचने के कारण निर्धारित समय पर मरीजों की जांच और इलाज की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। कमरा नंबर 24 में मरीजों की बीपी और शुगर की जांच होती है। वहीं, कमरा नंबर 25 में पुरुष और कमरा नंबर 26 में महिला ओपीडी का संचालन होता है। तीनों कमरे मेडिसिन विभाग के अंतर्गत आते हैं और इनके संचालन की मॉनिटरिंग मेडिसिन विभाग की ओर से की जाती है।

कर्मचारियों की अनुपस्थिति का प्रभाव

इधर, शोकॉज मामले के बाद दोपहर करीब 12:35 बजे सभी कर्मचारी काम छोड़कर मेडिसिन विभाग चले गए। इससे ओपीडी सेवा एक बार फिर प्रभावित हो गई। इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। कई मरीज बिना इलाज कराये ही वापस लौट गए।

सामान्य प्रश्न

ओपीडी विभाग का चैंबर समय पर क्यों नहीं खोला गया?
ओपीडी विभाग का चैंबर समय पर नहीं खोला गया क्योंकि सभी कर्मचारी सुबह नौ बजे के बाद पहुंचे थे।
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