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Bhagalpur News: नाथनगर: छह दिनों से पानी के लिए तरस रहे वार्ड एक के लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बुढ़िया काली स्थान के पास लगा बोरिंग पिछले छह दिनों से खराब नाथनगर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि ।

Bhagalpur News: नाथनगर: छह दिनों से पानी के लिए तरस रहे वार्ड एक के लोग

Bhagalpur News: नाथनगर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि । नगर निगम वार्ड एक स्थित बुढ़िया काली स्थान के पास लगा डीप बोरिंग पिछले छह दिनों से खराब पड़ा है। बुश में मामूली आई खराबी के कारण नाई लेन, देवी मंडप लेन, बड़ी दीदी लेन, लालूचक, बुद्धूचक के इलाकों की करीब 1800 की आबादी पानी को पानी नहीं मिल रहा है। स्थानीय निवासी बजरंग मंडल, सामू सिखदार, अशोक मंडल, मिथलेश मंडल, रवि राय आदि ने बताया कि डीप बोरिंग का बुश बदलने के लिए यहां मिस्त्री भी बीते शनिवार को आया था। मोटर के साथ बुश भी खोलकर चला गया लेकिन उसे लगाने वापस नहीं आया। बोरिंग बंद होने से स्थानीय लोगों को दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है।

महिलाओं को नहाने-धोने में काफी दिक्कत हो रही है। डीप बोरिंग के पास लगा एक सरकारी बड़ा चापानल भी बीते एक वर्ष से खराब पड़ा है। पार्षद प्रतिनिधि रॉकेट तांती ने बताया कि उन्होंने मिस्त्री से जल्द बोरिंग शुरू करने के लिए बात की है। एक से दो दिनों के अंदर बोरिंग से सुचारू रूप से मोहल्लेवासियों को पानी पहले की तरह मिलने लगेगा। 

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