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Bhagalpur News: कटिहार:कुरसेला : पानी घटने से फिलहाल टला बाढ़ का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कोसी नदी के जलस्तर में गिरावट से बाढ़ का खतरा टल गया है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर 28.45 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है, जिससे प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, कटाव से त्रस्त क्षेत्रों में चिंता बनी हुई है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है।

Bhagalpur News: कटिहार:कुरसेला : पानी घटने से फिलहाल टला बाढ़ का खतरा

Bhagalpur News: कुरसेला से मणिकांत रमन कुरसेला, निज प्रतिनिधि। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट होने से फिलहाल बाढ़ का खतरा टल गया है। कोसी सड़क पुल के पास पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर घटकर 28.45 सेंटीमीटर पर आ पहुंचा है। जिसके कारण बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि तीनघरिया सहित कटाव प्रभावित इलाकों में नदी अब भी तबाही मचा रही है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बनी हुई है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार जलस्तर में कमी आने के बावजूद नदी की धारा तेज बनी हुई है। तीनघरिया गांव के समीप लगातार कटाव हो रहा है और नदी आबादी की ओर बढ़ रही है।

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विभाग की ओर से कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का कार्य किया गया है, लेकिन ग्रामीण इसे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होती है तो नदी का जलस्तर फिर बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। फिलहाल जलस्तर में आई गिरावट से बाढ़ का तत्काल खतरा टल गया है, लेकिन कटाव का संकट अब भी बरकरार है।

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