Bhagalpur News: कटिहार:कुरसेला : पानी घटने से फिलहाल टला बाढ़ का खतरा
Bhagalpur News: कोसी नदी के जलस्तर में गिरावट से बाढ़ का खतरा टल गया है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर 28.45 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है, जिससे प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, कटाव से त्रस्त क्षेत्रों में चिंता बनी हुई है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है।
Bhagalpur News: कुरसेला से मणिकांत रमन कुरसेला, निज प्रतिनिधि। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट होने से फिलहाल बाढ़ का खतरा टल गया है। कोसी सड़क पुल के पास पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर घटकर 28.45 सेंटीमीटर पर आ पहुंचा है। जिसके कारण बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि तीनघरिया सहित कटाव प्रभावित इलाकों में नदी अब भी तबाही मचा रही है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बनी हुई है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार जलस्तर में कमी आने के बावजूद नदी की धारा तेज बनी हुई है। तीनघरिया गांव के समीप लगातार कटाव हो रहा है और नदी आबादी की ओर बढ़ रही है।
विभाग की ओर से कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का कार्य किया गया है, लेकिन ग्रामीण इसे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होती है तो नदी का जलस्तर फिर बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। फिलहाल जलस्तर में आई गिरावट से बाढ़ का तत्काल खतरा टल गया है, लेकिन कटाव का संकट अब भी बरकरार है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।