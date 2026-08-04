Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 तक कराएं ईकेवाईसी, वरना बंद होगी सब्सिडी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: जिले में अब तक 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं का ही ई-केवाईसी पूर्ण 16 अगस्त तक ई-केवाईसी

Bhagalpur News: घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 तक कराएं ईकेवाईसी, वरना बंद होगी सब्सिडी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। गैस वितरण कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, जिले में अब तक महज 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराई है। इस स्थिति को देखते हुए एलपीजी कंपनियों ने नई डेडलाइन जारी की है। कंपनियों की ओर से अपील की गई है कि छूटे हुए उपभोक्ता 16 अगस्त तक हर हाल में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। निर्धारित समय सीमा के भीतर यह कार्य न कराने पर उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है और भविष्य में उन्हें व्यावसायिक दरों पर सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इंडेन गैस एजेंसी के संचालक दिवाकर साह ने बताया कि अब तक महज 65-70 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही ई-केवाईसी कराया है। वहीं इसको लेकर एजेंसी की ओर से अपने उपभोक्ताओं को मैसेज सहित डिलीवरी मैन द्वारा भी जानकारी दी जा रही है。

ये भी पढ़ें:Jamui News: घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 अगस्त तक करवा लें ई-केवाईसी

घर बैठे मोबाइल एप से भी संभव है सत्यापन

​उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंपनियों ने डिजिटल माध्यमों की जानकारी साझा की है। उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन से संबंधित गैस कंपनी का आधिकारिक मोबाइल एप डाउनलोड कर घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए एप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर पहचान विवरण और फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे का सत्यापन) पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त, गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के दौरान डिलीवरी मैन के पास उपलब्ध बायोमीट्रिक मशीन से या सीधे एलपीजी एजेंसियों के पास जाकर फिंगरप्रिंट के जरिए भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है।

ये भी पढ़ें:16 अगस्त तक करा लें एलपीजी गैस की ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है सब्सिडी

फिंगरप्रिंट और एप सर्वर की आ रही परेशानी

​हालांकि, भागलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी कराने के दौरान कई व्यावहारिक व तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। विशेष रूप से बुजुर्गों और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट मैच न होने तथा फेस ऑथेंटिकेशन फेल होने की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं मोबाइल एप पर सर्वर डाउन रहने और प्रक्रिया अचानक रुक जाने से भी लोग परेशान हैं, जिससे एजेंसियों पर भीड़ बढ़ रही है। कंपनियों ने सभी से अंतिम तिथि से पहले प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि गैस आपूर्ति में कोई रुकावट न आए।

कोट:

16 अगस्त तक ई-केवाईसी पूर्ण नहीं कराने वालों का सब्सिडी लाभ बंद हो जाएगा। इसको लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जागरूकता फैलाई जा रही है। ई-केवाईसी के लिए कई अन्य विकल्प भी प्रदान किए जा रहे हैं।

- किशन कुमार, सेल्स हेड, इंडेन, भागलपुर।

सामान्य प्रश्न

ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि कब है?
ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है।
ये भी पढ़ें:पेज तीन का लीड: एलपीजी उपभोक्ता 16 तक करा लें ई-केवाईसी नहीं तो 29 सौ में मिलेगा सिलेंडर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
LPG Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।