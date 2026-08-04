Bhagalpur News: घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 तक कराएं ईकेवाईसी, वरना बंद होगी सब्सिडी

Bhagalpur News: जिले में अब तक 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं का ही ई-केवाईसी पूर्ण 16 अगस्त तक ई-केवाईसी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। गैस वितरण कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, जिले में अब तक महज 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराई है। इस स्थिति को देखते हुए एलपीजी कंपनियों ने नई डेडलाइन जारी की है। कंपनियों की ओर से अपील की गई है कि छूटे हुए उपभोक्ता 16 अगस्त तक हर हाल में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। निर्धारित समय सीमा के भीतर यह कार्य न कराने पर उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है और भविष्य में उन्हें व्यावसायिक दरों पर सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इंडेन गैस एजेंसी के संचालक दिवाकर साह ने बताया कि अब तक महज 65-70 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही ई-केवाईसी कराया है। वहीं इसको लेकर एजेंसी की ओर से अपने उपभोक्ताओं को मैसेज सहित डिलीवरी मैन द्वारा भी जानकारी दी जा रही है。

घर बैठे मोबाइल एप से भी संभव है सत्यापन ​उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंपनियों ने डिजिटल माध्यमों की जानकारी साझा की है। उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन से संबंधित गैस कंपनी का आधिकारिक मोबाइल एप डाउनलोड कर घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए एप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर पहचान विवरण और फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे का सत्यापन) पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त, गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के दौरान डिलीवरी मैन के पास उपलब्ध बायोमीट्रिक मशीन से या सीधे एलपीजी एजेंसियों के पास जाकर फिंगरप्रिंट के जरिए भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है।

फिंगरप्रिंट और एप सर्वर की आ रही परेशानी ​हालांकि, भागलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी कराने के दौरान कई व्यावहारिक व तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। विशेष रूप से बुजुर्गों और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट मैच न होने तथा फेस ऑथेंटिकेशन फेल होने की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं मोबाइल एप पर सर्वर डाउन रहने और प्रक्रिया अचानक रुक जाने से भी लोग परेशान हैं, जिससे एजेंसियों पर भीड़ बढ़ रही है। कंपनियों ने सभी से अंतिम तिथि से पहले प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि गैस आपूर्ति में कोई रुकावट न आए।

कोट: 16 अगस्त तक ई-केवाईसी पूर्ण नहीं कराने वालों का सब्सिडी लाभ बंद हो जाएगा। इसको लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जागरूकता फैलाई जा रही है। ई-केवाईसी के लिए कई अन्य विकल्प भी प्रदान किए जा रहे हैं।

- किशन कुमार, सेल्स हेड, इंडेन, भागलपुर।