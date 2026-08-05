Bhagalpur News: पशु शव पड़े रहने से फैली सनसनी, डिप्टी मेयर ने लिया संज्ञान
Bhagalpur News: फोटो :: भागलपुर, वरीय संवाददाता। इशाकचक के बौंसी पुल के समीप निर्माणाधीन आरओबी
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। इशाकचक के बौंसी पुल के समीप निर्माणाधीन आरओबी के पिलर संख्या 20 के पास दिन से पशु शव पड़े होने की वजह से इलाके में देर शाम सनसनी फैल गई।
घटना का विवरण
स्थानीय लोगों के अनुसार कोई अज्ञात व्यक्ति दोपहर के वक्त ही रिक्शा पर एक विशाल बोरे में बंधा हुआ कुछ सामान लेकर वहां पहुंचा था। उक्त व्यक्ति और रिक्शा चालक दोनों ही रिक्शा खड़ी कर वहां से कहीं चले गए। घंटे बीतने के बाद जब वे लोग देर शाम तक रिक्शा लेने के लिए नहीं पहुंचे तो लोगों को आशंका हुई। कुछ लोगों ने बोरे को खोल कर उसकी जांच की तो पाया कि उक्त बोरे में एक मृत पशु रखा हुआ है। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस बात की जानकारी डिप्टी मेयर और स्थानीय वार्ड पार्षद को दी गई। जिसकी मदद से रात में रिक्शा को वहां से हटवाया गया। डिप्टी मेयर डॉ. सलाहउद्दीन अहसन ने बताया कि उन्हें देर शाम इस बात की शिकायत मिली थी। उन्होंने स्थानीय पार्षद और अपने लोगों को मौके पर भेज कर मृत पशु के शव को रिक्शा सहित वहां से हटवाया। उन्होंने बताया कि देर रात ही मृत पशु के शव को उचित स्थान पर दफना दिया जाएगा।
प्रश्नोत्तर
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