Bhagalpur News: नव-निर्वाचित छात्र परिषद ने ली नेतृत्व की शपथ
Bhagalpur News: कहलगांव के डीएवी पब्लिक स्कूल में छात्र अलंकरण दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम का आगाज़ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। प्राचार्य शिवानंद मिश्रा ने नए छात्र परिषद सदस्यों को पद और बैज सौंपे। आलोक कुमार को हेड बॉय, अनुष्का कुमारी को हेड गर्ल और अन्य को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया।
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल, दीप्तिनगर, एनटीपीसी, कहलगांव में बुधवार को छात्र अलंकरण दिवस गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं विद्यालय प्रार्थना के साथ हुआ। विद्यालय के प्राचार्य शिवानंद मिश्रा ने नवनिर्वाचित छात्र परिषद एवं चारों सदनों के पदाधिकारियों को बैज एवं सैश प्रदान कर नेतृत्व, अनुशासन, निष्ठा और सेवा-भाव के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन की शपथ दिलाई। विद्यालय छात्र परिषद में आलोक कुमार को हेड बॉय, अनुष्का कुमारी को हेड गर्ल, अभिनव कुमार को डिप्टी हेड बॉय, आर्ची रानी को डिप्टी हेड गर्ल, सुमित कुमार को स्पोर्ट्स बॉय तथा सृष्टि श्रावणी को स्पोर्ट्स गर्ल नियुक्त किया गया।
चारों सदनों दयानंद, हंसराज, श्रद्धानंद एवं विवेकानंद हाउस के कैप्टन, वाइस कैप्टन एवं प्रीफेक्ट्स को भी उनके पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई।
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