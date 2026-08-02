Bhagalpur News: कराटे प्रतियोगिता में डीएवी को तीन गोल्ड व एक सिल्वर मेडल
Bhagalpur News: फोटो भागलपुर । डीएवी स्कूल मुंगेर में शनिवार को दो दिवसीय डीएवी क्लस्टर मीट
Bhagalpur News: भागलपुर। डीएवी स्कूल मुंगेर में शनिवार को दो दिवसीय डीएवी क्लस्टर मीट कराटे प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल भागलपुर को तीन गोल्ड व एक सिल्वर मेडल मिला। गोल्ड मेडल जीतने वालों में कक्षा सात की छात्रा अद्रिजा श्री, कक्षा छह की सोनी, कक्षा सात की तेजस्वी हैं। वहीं कक्षा सात की भाव्या कुमारी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अंडर-14 बालिका वर्ग में चारों छात्राओं की सफलता पर स्कूल के प्राचार्य अनिल कुमार एवं कराटे कोच लवली, प्रमोद कुमार व अद्रिजा श्री के पिता उत्तम कुमार सिंह ने बधाई दी।
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