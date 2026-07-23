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Bhagalpur News: लखीसराय : कजरा रेलवे स्टेशन पर अंधेरे से यात्री परेशान, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कजरा रेलवे स्टेशन पर रात के समय में उचित प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रेलवे प्रशासन से इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है, क्योंकि यह स्थिति चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है।

Bhagalpur News: लखीसराय : कजरा रेलवे स्टेशन पर अंधेरे से यात्री परेशान, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Bhagalpur News: वैदेही शरण की रिपोर्ट: कजरा, एक संवाददाता। जमालपुर-किऊल रेलखंड के कजरा रेलवे स्टेशन पर रात्रि के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वार के कई हिस्सों में अंधेरा छाया रहने के कारण यात्रियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने रेल प्रशासन से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता सह युवा कांग्रेस नेता राजीव कुमार सिंह, कजरा भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, लोजपा (रामविलास) आईटी सेल के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार हिमांशु,भाजपा नेता सह अधिवक्ता मोहम्मद अकबर अली, शिक्षक मुकेश कुमार आदि ने संयुक्त रूप से कहा कि स्टेशन पर प्रकाश व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है।

प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर के कई हिस्सों में पर्याप्त रोशनी नहीं रहने से यात्रियों को आवागमन में कठिनाई होती है और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। नेताओं ने आरोप लगाया कि यात्रियों की सुविधाओं के प्रति रेलवे अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि कजरा रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन हजारों यात्री सफर करते हैं, जिनमें छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग और नौकरीपेशा लोग शामिल हैं। देर रात ट्रेन पकड़ने या उतरने वाले यात्रियों को अंधेरे के कारण विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से चोरी, छिनतई और अन्य आपराधिक घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। महिला यात्रियों और बुजुर्गों को विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्टेशन परिसर में खराब पड़ी सभी लाइटों की तत्काल मरम्मत कराने तथा अतिरिक्त हाईमास्ट लाइट लगाने की मांग की है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने रेल प्रशासन से प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, प्रवेश द्वार और स्टेशन परिसर में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कर यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा बहाल करने की मांग की है।

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