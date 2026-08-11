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Bhagalpur News: वीडियो : भागलपुर के बच्चों को किया जा रहा साइबर स्मार्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में हर मंगलवार को साइबर मंगलवार दिवस मनाया जाता है, जिसमें स्कूली बच्चों को साइबर क्राइम से बचाव के उपाय बताए जाते हैं। मंगलवार को एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने जिला स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बच्चों को मोबाइल पर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई और उनसे बचने के तरीकों पर चर्चा की गई।

Bhagalpur News: वीडियो : भागलपुर के बच्चों को किया जा रहा साइबर स्मार्ट

Bhagalpur News: भागलपुर। हरेक मंगलवार को साइबर मंगलवार दिवस मनाया जाता है। इसके तहत स्कूली बच्चों को साइबर क्राइम से बचाव के तरीकों को बताया जाता है। साइबर स्मार्ट ट्यूजडे के तहत मंगलवार को एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने जिला स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बच्चों को मोबाइल पर क्राइम के तरीकों के बारे में बताया। साथ ही इन अपराधों से बचने के तरीकों को भी बताया गया।

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