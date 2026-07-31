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Bhagalpur News: ठगी के 50 हजार पुलिस ने पीड़ित को वापस कराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर साइबर पुलिस ने एक पीड़ित को वापस 50,000 रुपये दिलाए हैं। आरोपी ने ठगी के तहत पैसे वैशाली के रहने वाले व्यक्ति से दो जुलाई को लिए थे। जाँच में पता चला कि यह राशि भागलपुर में एक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर की गई थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर पैसे वापस किए।

Bhagalpur News: ठगी के 50 हजार पुलिस ने पीड़ित को वापस कराया

Bhagalpur News: भागलपुर। भागलपुर साइबर पुलिस ने ठगी के 50 हजार रुपये पीड़ित को वापस कराया। वैशाली जिले के रहने वाले उस शख्स से दो जुलाई को ठगी हुई थी। जांच में पता चला कि उससे ठगी के पैसे भागलपुर के रहने वाले एक शख्स के खाते में ट्रांसफर हुई है। साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित के खाते में पैसे वापस करा दिए।

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