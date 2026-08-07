Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: जमुई साइबर ठगों ने डाकघर के बचत खाते से निकाले 45000

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: जमुई से जितेंद्र की रिपोर्ट झाझा, नगर संवाददाता तीन किस्तों में साइबर ठगों ने

Bhagalpur News: जमुई साइबर ठगों ने डाकघर के बचत खाते से निकाले 45000

Bhagalpur News: जमुई से जितेंद्र की रिपोर्ट झाझा, नगर संवाददातातीन किस्तों में साइबर ठगों ने डाकघर के बचत खाते से 45000 रूपये निकाल लिया। घटना गुरुवार की है। झाझा के सतीघाट निवासी मेहरुद्दीन नामक युवक ने इस संबंध में झाझा थाना एवं साइबर ऑनलाइन में 1930 पर शिकायत की है। अपने आवेदन में मेहरुद्दीन लिखा है कि डाकघर झाझा में उनका एक बचत खाता जिसकी अंतिम चार डिजिट की संख्या 2335 है। उक्त खाते में उनका लगभग 60000 रूपया जमा था। उन्होंने लिखा है कि उनके मोबाइल को किसी अज्ञात व्यक्ति ने हैक कर लिया था और 6 अगस्त को दोपहर में दो बार में 20-20 हजार तथा तीसरी बार 5000 की धोखाधड़ी कर एवं मेरे मोबाइल पर अपना नियंत्रण कर अवैध निकासी कर ली।

ये भी पढ़ें:पहल : साइबर ठगी की होल्ड राशि पाना और फ्रीज खाता छुड़ाना आसान

इतना ही नहीं दो और यूपीआई आईडी से भी निकासी का प्रयास किया गया लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हो सका। अपने आवेदन में मेहरुद्दीन ने लिखा है कि उन्होंने इसकी सूचना साइबर फ्रॉड के लिए ऑनलाइन टोल फ्री नंबर 1930 पर दे दिया है। झाझा थाना में ओडी में तैनात अधिकारी को पीड़ित ने आवेदन समर्पित किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Post Office Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।