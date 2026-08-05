Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: मुंगेर : नवोदय विद्यालय देश के भावी नेतृत्व के निर्माण की सशक्त प्रयोगशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: प्रधानमंत्री श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एसडीएम राजीव रोशन एवं प्राचार्य अरुण कुमार ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने तकनीक और परंपरा का संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया। कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और पुरस्कार वितरण भी हुआ।

Bhagalpur News: मुंगेर : नवोदय विद्यालय देश के भावी नेतृत्व के निर्माण की सशक्त प्रयोगशाला

Bhagalpur News: हवेली खड़गपुर मुंगेर से दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट हवेली खड़गपुर। बुधवार को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में नवोदय विद्यालय समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम राजीव रोशन और प्राचार्य अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। उसके बाद सरस्वती वंदना के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संचालन एसके नीरज एवं प्रबुद्ध पाठक ने संयुक्त रूप से किया। राधिका एवं साथियों ने स्वागत गीत और रागिनी एवं साथियों ने नवोदय गान प्रस्तुत किया।

ये भी पढ़ें:स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मची धूम

मुख्य अतिथि और प्राचार्य का संबोधन

मुख्य अतिथि और प्राचार्य ने कहा-मुख्य अतिथि एसडीएम राजीव रौशन ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से तकनीक, भारतीय परंपरा तथा एआई की चुनौतियों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लागू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय देश के भावी नेतृत्व के निर्माण की सशक्त प्रयोगशाला हैं और यहां के विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण की अपार क्षमता है। विद्यालय के प्राचार्य अरुण कुमार ने अपने उद्बोधन में नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना, उद्देश्यों, उपलब्धियों तथा ग्रामीण प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, उत्कृष्टता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का आह्वान किया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह का आयोजन

सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का हुआ आयोजन-सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला में अंकित राज ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इसके उपरांत मिस जोया रियाज, मास्टर किसलय कुंज एवं मिस अनुषा रानी ने अपने नवोदय जीवन के प्रेरणादायक अनुभव साझा किए। मंगल गीत की संगीतमय प्रस्तुति में मनोज पाण्डेय ने बांसुरी, राजीव कुमार ने आर्गन तथा अंकित राज ने ट्रिपल पर मनमोहक संगत किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं तथा संकुल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

आभार ज्ञापन

वरीय शिक्षक संजय कुमार ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर केसी कुमार, बीएस ग्रेवाल, राजीव रंजन, पीके सुंदरम, मुंतशिर आलम, राकेश कुमार, राजीव कुमार, दिलीप कुमार, प्रांतो मंडल, बलराम साहू, कुलदीप मिश्रा, सुबोध कुमार, निधि कौशल, श्रद्धांजलि प्रधान, अभिषेक कुमार, वर्षा आनंद, विजय कुमार आदि समेत विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

यह कार्यक्रम कब और कहाँ आयोजित किया गया?
यह कार्यक्रम बुधवार को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jawahar Navodaya Vidyalaya Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।