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Bhagalpur News: मुंगेर: नवोदय विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: हवेली खड़गपुर मुंगेर से दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। बुधवार को

Bhagalpur News: मुंगेर: नवोदय विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

Bhagalpur News: हवेली खड़गपुर मुंगेर से दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।

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कार्यक्रम का आयोजन

बुधवार को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम राजीव रोशन और प्राचार्य अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। उसके बाद सरस्वती वंदना के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संचालन एसके नीरज एवं प्रबुद्ध पाठक ने संयुक्त रूप से किया। राधिका एवं साथियों ने स्वागत गीत और रागिनी एवं साथियों ने नवोदय गान प्रस्तुत किया।

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मुख्य अतिथि और प्राचार्य ने कहा-

मुख्य अतिथि एसडीएम राजीव रौशन ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से तकनीक, भारतीय परंपरा तथा एआई की चुनौतियों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लागू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय देश के भावी नेतृत्व के निर्माण की सशक्त प्रयोगशाला हैं और यहां के विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण की अपार क्षमता है। विद्यालय के प्राचार्य अरुण कुमार ने अपने उद्बोधन में नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना, उद्देश्यों, उपलब्धियों तथा ग्रामीण प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, उत्कृष्टता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का आह्वान किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का हुआ आयोजन-

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला में अंकित राज ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इसके उपरांत मिस जोया रियाज, मास्टर किसलय कुंज एवं मिस अनुषा रानी ने अपने नवोदय जीवन के प्रेरणादायक अनुभव साझा किए। मंगल गीत की संगीतमय प्रस्तुति में मनोज पाण्डेय ने बांसुरी, राजीव कुमार ने आर्गन तथा अंकित राज ने ट्रिपल पर मनमोहक संगत किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं तथा संकुल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

आभार ज्ञापन

वरीय शिक्षक संजय कुमार ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर केसी कुमार, बीएस ग्रेवाल, राजीव रंजन, पीके सुंदरम, मुंतशिर आलम, राकेश कुमार, राजीव कुमार, दिलीप कुमार, प्रांतो मंडल, बलराम साहू, कुलदीप मिश्रा, सुबोध कुमार, निधि कौशल, श्रद्धांजलि प्रधान, अभिषेक कुमार, वर्षा आनंद, विजय कुमार आदि समेत विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया?
कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम राजीव रोशन और प्राचार्य अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया।
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