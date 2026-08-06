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Bhagalpur News: सफाली संस्था के स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व सम्मान समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में सामाजिक संस्था सफाली के स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. (डॉ.) फारूक अली ने की। डॉ. केसी मिश्रा मुख्य अतिथि थे। वरिष्ठ समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता और सदस्य पूजा कुमारी को सम्मानित किया गया।

Bhagalpur News: सफाली संस्था के स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व सम्मान समारोह

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सामाजिक संस्था सफाली के स्थापना दिवस पर बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संस्थापक प्रो. (डॉ.) फारूक अली ने की। मुख्य अतिथि डॉ. केसी मिश्रा और विशिष्ट अतिथि सबीहा फैज रहे। संस्था की ओर से वरिष्ठ समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता और सक्रिय सदस्य पूजा कुमारी को सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन मो. दानिश आजम ने किया। मौके पर शहला नाज, गुलअफशा परवीन, छोटू कुमार चंदन, अफसीन, शाबरीन परवीन, शहीदा परवीन, फौजिया, सलमा, शमा परवीन आदि मौजूद रहे।

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