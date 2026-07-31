Bhagalpur News: सहरसा: आस्था और इतिहास का संगम है नाकुच का नकुलेश्वर महादेव मंदिर

Bhagalpur News: महिषी प्रखंड के नकुच स्थित नकुलेश्वर महादेव मंदिर आस्था और पुरातात्विक महत्व का अद्भुत संगम है। यह मंदिर द्वापर युग से जुड़ा है, जहां पांडवों ने पूजा की थी। श्रद्धालु यहाँ पूजा-अर्चना करते हैं, खासकर महाशिवरात्रि पर। स्थानीय लोग मंदिर के संरक्षण और विकास की मांग कर रहे हैं।

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट महिषी, एक संवाददाता। प्रखंड के नाकुच स्थित ऐतिहासिक नकुलेश्वर महादेव मंदिर आस्था, इतिहास और पुरातात्विक महत्व का अद्भुत संगम माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध द्वापर युग और महाभारत काल से है। कहा जाता है कि पांडव पुत्र एवं कुंतीनंदन नकुल ने यहां भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके कारण इस शिवलिंग का नाम नकुलेश्वर महादेव पड़ा। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से पूजा-अर्चना करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा के लिए पहुंचते हैं। सावन, महाशिवरात्रि, नरक निवारण चतुर्दशी तथा प्रत्येक रविवार को यहां विशेष भीड़ उमड़ती है।

पारंपरिक मान्यता मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार समय-समय पर खुदाई के दौरान दुर्लभ प्रतिमाएं और आकर्षक नक्काशीदार पत्थर मिले हैं, जो आज भी मंदिर में सुरक्षित हैं। मंदिर का विशाल शिवलिंग लगभग दो से ढाई फीट ऊंचा और मोटा बताया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है और इसकी विशेष आध्यात्मिक महिमा है। महाशिवरात्रि पर यहां से निकलने वाली शिव-विवाह की भव्य झांकी, शिवधुनी अष्टयाम और अन्य धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुजुर्गों के अनुसार महाभारत काल में यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था। मान्यता है कि चरने वाली गायें स्वयं इस शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करती थीं। एक चरवाहे को स्वप्न में भगवान शिव ने इस शिवलिंग की पूजा करने का आदेश दिया, जिसके बाद यहां मंदिर का निर्माण कराया गया। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से पार्वती मंदिर सहित अन्य देवालय भी बनाए गए। महपुरा के लोकदेवता संत शिरोमणि बाबा कारु को भी नकुलेश्वर महादेव का परम भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन यहां पूजा करने आते थे और भगवान शिव की विशेष कृपा उन पर बनी रहती थी।

सामाजिक मांगें इतिहास, आस्था और पुरातात्विक महत्व से समृद्ध होने के बावजूद मंदिर का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने सरकार से इस प्राचीन धरोहर के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है, ताकि इसकी ऐतिहासिक पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सके।