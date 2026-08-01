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Bhagalpur News: ‘नाचे कांवरिया शिव के दुवरिया’ पर झूमे कांवर यात्रा के श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: धांधी बेलारी महाशिविर एवं नमामि गंगे घाट पर बही शिवभक्ति की धारा जिला प्रशासन, पर्यटन

Bhagalpur News: ‘नाचे कांवरिया शिव के दुवरिया’ पर झूमे कांवर यात्रा के श्रद्धालु

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। पर्यटन विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में धांधी-बेलारी महाशिविर एवं सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट के मुख्य सांस्कृतिक मंच पर 28 अगस्त तक प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। पूरे सावन माह तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में भागलपुर, बिहार एवं देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार गायन, वादन, नृत्य एवं नृत्य-नाटिका के माध्यम से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कांवरियों, श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों की सहभागिता देखने को मिल रही है। धांधी-बेलारी महाशिविर के मंच पर शुक्रवार को स्थानीय कलाकार सुप्रिया कुमारी, मोहित कुमार एवं वासुकी यादव ने भगवान शिव को समर्पित मनमोहक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को शिवभक्ति में सराबोर कर दिया। उनकी मधुर प्रस्तुतियों ने पूरे परिसर को भक्तिमय बना दिया। स्थानीय कलाकारों ने भगवान शिव की आराधना करते हुए समाज के सुख, शांति एवं कल्याण की कामना से प्रार्थना-रूपी भजनों का भी भावपूर्ण गायन किया। कार्यक्रम का संचालन उद्घोषक अजय अटल ने प्रभावशाली शैली में किया。

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नमामि गंगे घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

वहीं नमामि गंगे घाट के मुख्य सांस्कृतिक मंच पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अखिलेश कुमार (पटना), सुभाष प्रसाद साव (पटना) एवं वैभव राज ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। ‘बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है’ तथा ‘बोल बम-बोल बम’ जैसे शिवभक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते और नृत्य करते नजर आए। बिहार की समृद्ध लोकसंगीत परंपरा से सजे गीतों ने सांस्कृतिक संध्या को विशेष गरिमा प्रदान की तथा पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। शुक्रवार के कार्यक्रम में ‘हाथी ना घोड़ा ना पैदल सवारी’ एवं ‘नाचे कांवरिया शिव के दुवरिया’ जैसे लोकप्रिय शिवभजनों की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इन भजनों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति भाव से ओत-प्रोत कर दिया और पूरा परिसर हर-हर महादेव एवं बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम में वाद्य कलाकारों ने भी अपनी उत्कृष्ट संगत से प्रस्तुति को और प्रभावशाली बनाया। नमामि गंगे घाट के मंच का संचालन उद्घोषिका अंकिता पल्लव ने किया।

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स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति

धांधी बेलारी महाशिविर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुधीर कुमार, निदेशक, डीआरडीए दुर्गा शंकर, निदेशक, एनईपी अमर मिश्रा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं नमामि गंगे घाट के मुख्य मंच पर डीएम अलंकृता पाण्डेय, डीडीसी रवि राकेश, जिला योजना पदाधिकारी मोनू कुमार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के बाद उपस्थित दर्शकों ने जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किए जा रहे इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन की मुक्त कंठ से सराहना की।

सामान्य प्रश्न

धांधी-बेलारी महाशिविर कब तक चल रहा है?
धांधी-बेलारी महाशिविर 28 अगस्त तक चल रहा है।
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