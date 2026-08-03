Bhagalpur News: धांधी बेलारी महाशिविर एवं नमामि गंगे घाट पर गूंज रहा ‘बोल-बम’

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। श्रावणी मेला के अवसर पर धांधी बेलारी महाशिविर और सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट स्थित सांस्कृतिक मंचों पर प्रतिदिन विभिन्न जगहों से आए कलाकारों द्वारा गायन, वादन, नृत्य एवं नृत्य-नाटिका की आकर्षक प्रस्तुति की जा रही है। भगवान शिव को समर्पित इन कार्यक्रमों में भक्ति, लोकसंस्कृति और भारतीय संगीत परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। रविवार को धांधी बेलारी महाशिविर के सांस्कृतिक मंच पर स्थानीय कलाकारों ने भगवान भोलेनाथ को समर्पित मधुर एवं भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति देकर कांवरियों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिव भक्ति से ओतप्रोत भजनों पर उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर होकर झूम उठे और पूरा परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हो गया।

स्थानीय कलाकारों ने अपने भजनों के माध्यम से समाज में सुख, शांति, समृद्धि एवं लोककल्याण की मंगलकामना भी की। महाशिविर के मंच पर रविवार संध्या भागलपुर की रानी, गुलशन और कहलगांव की आरती ने अपनी उत्कृष्ट गायन प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह की भरपूर सराहना प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन उद्घोषक अजय अटल ने किया।वहीं, दूसरी ओर सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट स्थित मुख्य सांस्कृतिक मंच पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से पूरे वातावरण को शिवमय बना दिया। नमामि गंगे घाट के मंच पर आज रामानंद शर्मा (जहानाबाद), नेहा चटर्जी (कटिहार) तथा आरडी केले (चंडीगढ़) ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कलाकारों ने अपनी सुमधुर आवाज़ और भावपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया, जिसे उपस्थित श्रद्धालुओं ने खूब सराहा। नमामि गंगे घाट स्थित मुख्य मंच पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में डीएम अलंकृता पाण्डेय, डीडीसी रवि राकेश सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।